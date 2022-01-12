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Yaşam

'Sakin şehir' Şavşat beyaz örtüsüyle doğaseverleri ağırlıyor

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hakan Burak Altunöz   | 12.01.2022
'Sakin şehir' Şavşat beyaz örtüsüyle doğaseverleri ağırlıyor Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Artvin

Doğası, ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ilçe, İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığını artırdı.

Şavşat-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan yaklaşık 1500 rakımlı Yavuzköy'de, yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu.

Doğaseverlerden her mevsim ilgi gören bölge, özellikle hafta sonları doğayla baş başa, sakin ortamda zaman geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta, Sahara Milli Parkı içinde yer alan Karagöl'ün ise yüzeyi buz tuttu. Gölü ziyarete gelen bazı kişilerin, buz üzerinde yürüyüş yaptıkları görüldü.

Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da bulunan Karagöl, yazın olduğu kadar kışın da özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.


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