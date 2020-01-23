Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı.
Erdoğan ile Trudeau'nun dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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