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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Berk Özkan   | 23.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan ile Trudeau'nun dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.


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