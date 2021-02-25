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Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir restoranda çıkan yangında, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sebahatdin Zeyrek   | 25.02.2021
Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi öldü Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Cankurtaran Mahallesi'ndeki Honaz Milli Parkı girişinde bulunan bir restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında restoranda 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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