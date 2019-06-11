Denizli'de camiden Sakal-ı Şerif çalındı
Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir camiden Sakal-ı Şerif çalındı.
Denizli
Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir camiden Sakal-ı Şerif çalındı.
Alınan bilgiye göre, dün, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Yeni Cami görevlisi, ibadethanedeki Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği bölümde olmadığı bilgisini verdi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
Sakal-ı Şerif'in sergilenmek üzere ramazanda camiye getirildiği öğrenildi.
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