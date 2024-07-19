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Bodrum'da cami bahçesinde ikram edilen kar şerbeti çocukları serinletti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havada başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara cami bahçesinde ikram edilen kar şerbeti serinletti.

Ali Ballı  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Bodrum'da cami bahçesinde ikram edilen kar şerbeti çocukları serinletti Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

İlçede bir hayırseverin desteğiyle tarihi Tepecik Camisi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, yaz Kur'an kursu öğrencileri başta olmak üzere yüzlerce kişi katıldı.

Cuma namazı öncesinde çocuklara ikram edilen kar şerbeti, yerli ve yabancı tatilcilere de dağıtıldı. Etkinliğe Kumbahçe, Kızılhisarlı Mustafa Paşa ve Yokuşbaşı camilerinde yaz Kur-an kursu gören öğrenciler de katıldı.

Caminin imamı Yüksel Kılınçarslan, etkinliği 10'uncu kez yaptıklarını belirtti.

Yaz Kur'an kursu öğrencilerinin de etkinliği beğendiğini ifade eden Kılınçarslan, "Bu etkinliği normalde ramazanda sıcaklar nedeniyle teravih namazı sonrasında yapıyorduk ve gelenek haline gelmişti. Ramazan kışa denk geldiği için etkinliği yaz Kur'an kursu öğrencilerimize yönelik düzenledik. Çocuklarımıza bu güzelliği yaşatıyoruz. Etkinliğimize veliler de katılıyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden getirilen karı vişneyle ikram ettik. Hayırsever vatandaşımıza da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte yaklaşık 2 bin 200 kişilik kar şerbetinin dağıtıldığı öğrenildi.

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