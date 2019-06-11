Kastamonu'da hortum tarım arazilerine zarar verdi
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde oluşan hortum, tarım arazilerinde zarara yol açtı.
Kastamonu
Kastamonu'da Devrekani-Abana kara yolunun Kulaksızlar Barajı çevresinde öğleden sonra sağanak etkili oldu.
Yağışın ardından oluşan hortum, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.
Yaklaşık 15 dakika süren hortum yoldan geçenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Hortumun Kasaplar köyündeki tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.