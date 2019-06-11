Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.80
BIST 100
92,825.57
Altın
1,327.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kastamonu'da hortum tarım arazilerine zarar verdi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde oluşan hortum, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Özgür Alantor,Semih Yüksel   | 11.06.2019
Kastamonu'da hortum tarım arazilerine zarar verdi

Kastamonu

Kastamonu'da Devrekani-Abana kara yolunun Kulaksızlar Barajı çevresinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. 

Yağışın ardından oluşan hortum, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Yaklaşık 15 dakika süren hortum yoldan geçenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hortumun Kasaplar köyündeki tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrim karşıtı güçler Sudan'da 'Mısır senaryosu' peşinde
Hindistan'da ikinci Modi dönemi
Rusya ve Çin: Batının gölgesindeki 'mantık evliliği' tazelendi
İhracatta Ricardo modeli ve Türkiye-ABD ticareti
İsrail siyaseti sil baştan

Benzer haberler

Arefe çorbası geleneği asırlardır sürdürülüyor

Arefe çorbası geleneği asırlardır sürdürülüyor

Meteorolojiden yağış uyarısı

Doğu'daki 4 ilde bayramın ilk günü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor