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Başkent için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

Enes Duran   | 11.06.2019
Başkent için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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