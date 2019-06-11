Başkent için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.