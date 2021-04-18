'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 16 Nisan'da tamamlanan "Milli Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi" kapsamında, F-16, F-4E/2020, E-7T (HİK), KC-135R uçakları ve İHA'lar ile Deniz Kuvvetlerine ait TCG GÖKSU ve TCG BORA gemilerinin katılımıyla "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinin de icra edildiği belirtildi.
1️⃣ 16 Nisan tarihinde tamamlanan Millî Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi kapsamında; F-16, F-4E/2020, E-7T (HİK), KC-135R uçakları ve İHA’lar ile Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GÖKSU ve TCG BORA gemilerinin katılımıyla “Deniz Görev Grubuna Taarruz” eğitimleri de icra edildi. pic.twitter.com/ZvBsqXIOoh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2021
Deniz hava iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılan eğitimlerde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildiği vurgulanan paylaşımda, eğitimlerin fotoğraf ve videolarına da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.