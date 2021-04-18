Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 18.04.2021
'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 16 Nisan'da tamamlanan "Milli Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi" kapsamında, F-16, F-4E/2020, E-7T (HİK), KC-135R uçakları ve İHA'lar ile Deniz Kuvvetlerine ait TCG GÖKSU ve TCG BORA gemilerinin katılımıyla "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimlerinin de icra edildiği belirtildi.

Deniz hava iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılan eğitimlerde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildiği vurgulanan paylaşımda, eğitimlerin fotoğraf ve videolarına da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 120 milyonu geçti
Kovid-19 salgınıyla ani işitme kaybı yaşayanların sayısında artış tespit edildi
Ankara Üniversitesinin araştırmasına göre Kovid-19 teşhisinden itibaren ruh sağlığı hizmeti şart
Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Şahin: Yürüyerek gelip hayatını kaybeden hastalarımız olmuştur
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 261 bini aştı

Benzer haberler

'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

MSB: 2'nci Hudut Tugay Komutanlığımız Teröristle Mücadele Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor

MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Şemdinli'de 4 gün önce dereye düşerek yaralanan asker şehit oldu

Şemdinli'de 4 gün önce dereye düşerek yaralanan asker şehit oldu
NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı

NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı