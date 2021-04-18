Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ uyarısı yapıldı.

Necat Hazar   | 18.04.2021
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

Van

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, batıdan ve güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğulu yönlerden 2 ile 4 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 23, Hakkari'de 21, Van'da 19 ve Bitlis'te 17 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede artan sıcaklıklardan dolayı kar erimelerinin hızlanması sonucu meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 120 milyonu geçti
Kovid-19 salgınıyla ani işitme kaybı yaşayanların sayısında artış tespit edildi
Ankara Üniversitesinin araştırmasına göre Kovid-19 teşhisinden itibaren ruh sağlığı hizmeti şart
Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Şahin: Yürüyerek gelip hayatını kaybeden hastalarımız olmuştur
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 261 bini aştı

Benzer haberler

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

Türk Kızılay Van'da 1800 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Şahin: Yürüyerek gelip hayatını kaybeden hastalarımız olmuştur

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi

'Turizm cenneti Nemrut Krater Gölü'ne ulaşım için ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

'Turizm cenneti Nemrut Krater Gölü'ne ulaşım için ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Diyarbakır annelerinin eylemi birçok aileye ilham verdi

Diyarbakır annelerinin eylemi birçok aileye ilham verdi