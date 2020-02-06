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D-100 Karayolu'nda oluşan çatlaklar trafiği aksattı

Avcılar'da D-100 Karayolu'nun yan yolunda oluşan çatlaklar nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 06.02.2020
D-100 Karayolu'nda oluşan çatlaklar trafiği aksattı Fotoğraf: Fatih Çağlar Demirbaş/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nun yan yolu Topkapı istikameti Ambarlı Kavşağı mevkisindeki asfaltta henüz bilinmeyen bir nedenle çatlak meydana geldi. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, çatlakların bulunduğu şeritleri trafiğe kapatırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Akşam trafiğinin de etkisiyle uzun araç kuyrukları oluşan yolda, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

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