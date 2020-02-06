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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri ile Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan, Sarıyer ve Silivri'de bazı bölgelerde kar etkili oluyor.

Mustafa Hatipoğlu,Muhammed Gencebay Gür,Kaan Bozdoğan,Alparslan Ermiş,Ayşe Erkeç   | 06.02.2020
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul

İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı başladı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yağmur şeklinde devam eden yağışlar, yerini karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Kadıköy, Beykoz, Kartal ve Çekmeköy'de yağış, karla karışık yağmur şeklinde görülüyor.

Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Avrupa Yakası

Kentin Avrupa Yakası'nda da Eyüpsultan, Sarıyer ve Silivri'de bazı bölgelerde kar yağışı görülüyor. Zeytinburnu, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

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