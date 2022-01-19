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Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda petrol boru hattının patlaması nedeniyle yol trafiğe kapandı. İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. - VTR
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Gündem

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti.

Muhammed Gencebay Gür, Şükrü Gündüz, Halis Akyıldız   | 19.01.2022
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor Fotoğraf: Şükrü Gündüz / AA

İstanbul

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da, Avrupa Yakası'nda da Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu. Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde görülen hafif kar yağışı nedeniyle yer yer kar birikintileri meydana geldi.

Şehrin iki yakasında da gece yarısından sonra şiddetli fırtına ile etkisini arttıran kar yağışı, kentin birçok noktasını beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri gece boyunca tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Sürücüler aniden bastıran kar dolayısıyla trafikte zaman zaman zor anlar yaşıyor.

İBB CepTrafik haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

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