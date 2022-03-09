Dolar
14.65
Euro
16.25
Altın
1,986.36
ETH/USDT
2,742.00
BTC/USDT
42,315.00
BIST 100
2,042.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY'den hava muhalefeti dolayısıyla sefer iptali

Türk Hava Yolları (THY), yarın ve 11 Mart'ta beklenen hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 09.03.2022
THY'den hava muhalefeti dolayısıyla sefer iptali

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "10-11 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler." ifadelerine yer verildi.

Hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcuların, sahip oldukları haklar için THY'nin internet sitesinden gerekli bilgileri öğrenebilecekleri kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma kararı 

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 10 Mart 2022'de yüzde 20 ve 11 Mart 2022'de yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti
Pfizer, Kovid-19 ilacı Paxlovid'in 6-17 yaş grubu için klinik deneylere başladı
ÖSYM, Kovid-19 testi pozitif olanların sonuç raporuyla sınava girebileceğini bildirdi
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı

Benzer haberler

THY'den hava muhalefeti dolayısıyla sefer iptali

THY'den hava muhalefeti dolayısıyla sefer iptali

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

THY beklenen kar yağışı nedeniyle 205 seferini iptal etti

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını uzattı

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını uzattı
THY ile Air Serbia'dan genişletilmiş kod paylaşımı anlaşması

THY ile Air Serbia'dan genişletilmiş kod paylaşımı anlaşması
THY, yarın için planlanan Soçi seferlerini iptal etti

THY, yarın için planlanan Soçi seferlerini iptal etti