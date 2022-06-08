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THY'den 'bagaj taşıma hakları' ile ilgili bilgilendirme

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların bagaj haklarının kaldırıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gökhan Yılmaz   | 08.06.2022
THY'den 'bagaj taşıma hakları' ile ilgili bilgilendirme

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı yurt dışı uçuşlarda bagajsız yolculuk seyahat seçeneği bulunduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"THY olarak uçuş bileti sınıflarımızı misafirlerimizin beklenti ve taleplerini analiz ederek tasarlıyor ve uçuşlarımız için esnek seyahat teklifleri sunuyoruz. Bu kapsamda, iç hat uçuşlarımızın tamamında ve tüm sınıflarda misafirlerimize (en az 15 kg) bagaj hakkı tanınırken bazı yurt dışı uçuşlarımızın ekonomi sınıfında bagajsız seyahat seçeneği de bulunmaktadır. Yalnızca kabin bagajı içeren bu seçenek ülkelere göre değişkenlik göstermektedir. Bazı haber mecralarında yayınlanan 'Türk Hava Yolları bagaj haklarını kaldırdı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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