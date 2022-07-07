Dolar
17.30
Euro
17.66
Altın
1,742.57
ETH/USDT
1,174.60
BTC/USDT
20,406.00
BIST 100
2,419.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 07.07.2022
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, değişiklik ve iade işlemlerinin acentelerden, THY'nin web sitesinden ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SETA'dan 15 Temmuz'a ilişkin yedinci kitap: "15 Temmuz Sonrası Türkiye"
Yargıtaydan 'bilgisayar oyunundaki karakterin çalınması' kararı
İklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları haziran ayında felaketleri yaşattı
İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak

Benzer haberler

THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

THY, Airbus A350-900 tipi 7'nci uçağı filosuna kattı

Von der Leyen: AB Rusya'nın gazı tamamen kesmesine hazırlanmalı

Savaşın yıktığı Mariupol yeniden inşa ediliyor

Savaşın yıktığı Mariupol yeniden inşa ediliyor
Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi 2 HIMARS füze sistemi imha edildi

Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi 2 HIMARS füze sistemi imha edildi
Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu söyledi

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'da sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu söyledi