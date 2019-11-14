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Dünya

Rusya'da 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu başladı

Rusya'da Türkiye'nin özel statü sıfatında katıldığı 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu başladı.

Dmitri Chirciu   | 14.11.2019
Rusya'da 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu başladı Fotoğraf: Dmitri Chirciu/AA

St. Petersburg

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Hermitage Müzesi'nde düzenlenen foruma, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets, Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy ve çok sayıda davetli katıldı.

Forumun açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin uzun tarihi geçmişe dayandığına işaret ederek "İki ülke arasındaki siyaset, ekonomi, ticaret ve enerji alanlarındaki yoğun temaslar ve samimi diyaloglar ikili kültürel ilişkilere de olumlu katkılarda bulunmaktadır." dedi.

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini belirten Yavuz, "Bu etkinlikler, Türk ve Rus halklarının yakınlaşması ve birbirlerini daha da iyi tanımaları için önemli bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets de forumun önemine işaret ederek "Forum, sanatın doğduğu bir platform haline geldi. Bu etkinlik, çeşitli alanlarda halkların yakınlaşmasını sağlayacak." şeklinde konuştu.

Golodets, foruma 96 ülkeden yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını söyledi.

Rusya Kültür Bakanı Medinskiy de forumun, Rusya kültüründe gerçekleşen dönüşümlerin yansıması olduğunu ifade etti.

Forum, çeşitli etkinliklerle 16 Kasım'a kadar devam edecek.


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