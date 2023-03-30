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Yaşam, Asrın felaketi

THY kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu

Türk Hava Yolları (THY) kabin memurlarının kullandığı çantalardan dönüştürülen 10 bin çift çocuk botu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki 100 okulda dağıtılacak.

Gökhan Yılmaz  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
THY kabin memurlarının çantaları depremzede çocuklara bot oldu

İstanbul

Proje kapsamında toplam 7 bin 500 çanta 10 bin çift bota dönüştürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirket olarak yürüttükleri operasyonlarda geri dönüşüm odaklı hareket ettikleri belirtti.

Bayrak taşıyıcı marka olarak dünyanın daha yeşil kalması için yeni projeler üretmeye gayret ettiklerini aktaran Ekşi, "Gerçekleştirdiğimiz 'Geleceğe Dönüşüm Projesi' vesilesiyle 30 Mart Sıfır Atık Günü'ne de katkı sağladığımız için mutluyuz. Bu çerçevede tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çalışmalar ile optimize ediyor ve dünyamızı gelecek nesiller için korumaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında üretilen botların Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bulunan 100 okulda dağıtılması hedefleniyor.


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