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Yaşam, Asrın felaketi

"Doğanın Anneleri" Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu

Sivil kadın hareketi olarak tasarlanıp toplumdaki iklim değişikliği ve sıfır atık konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle kurulan "Doğanın Anneleri" hareketi üyeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Mehmet Akif Parlak  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
"Doğanın Anneleri" Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde sivil kadın hareketi olarak tasarlanıp toplumdaki iklim değişikliği ve sıfır atık konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle kurulan "Doğanın Anneleri" hareketi üyeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Hareketin üyeleri, Nurdağı'nda konteyner kentte yaşayan afetzedeleri ziyaret etti, içinde hijyen ve temizlik malzemesinin bulunduğu hediye paketleri verdi.

Alanda kurulan çadırlarda ise animasyon eşliğinde çocuklara yönelik eğlenceli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi.

Hareket üyesi kadınlar, kız çocuklarının saçlarını tarayıp örerken erkek çocukların ise yüzlerini boyadı. Depremzede çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Hareketin gönüllülerinden Nazlı Ergül, AA muhabirine, söz konusu hareketin gönüllü kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Annelerin yaradılış gereği özel yeteneklere sahip olduğunu dile getiren Ergül şöyle konuştu:

"Bir anne ve kadın ne yapabilir?' diye başlayan bir proje bu. Bir kadın her şeyi yapabilir. Doğayı güzelleştirebilir, doğa bozduysa kendini, onu düzeltmek için elinden geleni yapar. Doğanın anneleri de böyle bir anlayışla hayata geçmiş bir proje. Bütün Türkiye'ye yayılması amacıyla başladı. Şimdi çok ufak çapta bir hareket ama bir kar topu gibi büyüyeceğinden eminiz. Deprem olduğu zaman hakikaten gönülden yara aldık. İnanılmaz bir acı hissettik."

Sanatçı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu "Doğanın Anneleri" hareketinin gönüllülerinden oyuncu Buket Dereoğlu, tasarımcı Nejla Güvenç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, solist Zeynep Betül Akyıldız ve Ömer Çeşim, konteyner kentte yaşayan çocuklar için gün içinde müzikli masal anlatımı gerçekleştirecek.

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