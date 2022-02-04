Dolar
13.58
Euro
15.56
Altın
1,808.60
ETH/USDT
2,790.00
BTC/USDT
37,933.00
BIST 100
1,957.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde "Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı" düzenleniyor
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Ömer Ürer, Zafer Göder, Murat Ataseven   | 04.02.2022
Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor

Düzce/Bolu

Kar yağışı ve sis, Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler, D-100 kara yolunda ise Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

D-100 kara yolunda güzergahı kullanan sürücüler sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte dikkatli ilerliyor.

Trafik ekipleri, sürücülerden hava ve yol şartlarına uymalarını, kış lastiği olmadan yola çıkılmamasını, araçlarda mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulmasını istedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da vakaların 3 milyonu aşması üzerine hükümet Kovid-19'a karşı uyarıları artırdı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı
Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü
Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor

Başkent güne kar ile başladı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Düzce'deki şelale ve göller kışın karlı manzaralarıyla misafirlerini ağırlıyor

Düzce'deki şelale ve göller kışın karlı manzaralarıyla misafirlerini ağırlıyor
Trakya'da kar yağışı devam ediyor

Trakya'da kar yağışı devam ediyor