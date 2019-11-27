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Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sağanak ve yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Ömer Ürer,Mehmet Emin Gürbüz   | 27.11.2019
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Darıyeri, Hasanbey ve Taşaltı mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kara yolunun Bolu kesiminde de Elmalık, Seymenler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkisinde sağanak ile sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Öte yandan, Bolu kent merkezinde gece başlayan sağanak ve sis etkisini sürdürüyor.

Bölgede yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği, kentin Aladağ, Kartalkaya ve Gölcük gibi yüksek kesimlerinde ise kar beklendiği bildirildi.

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