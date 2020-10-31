Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bayraklı’da deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Helim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
logo
Türkiye

Kuvvetli yağış Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatıyor

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kuvvetli yağış ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Cem Ali Kuş,Murat Ataseven   | 31.10.2020
Kuvvetli yağış Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatıyor

Düzce

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kuvvetli yağış ulaşımda aksamaya neden oluyor.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti ile Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri çıkışındaki bölümde kuvvetli yağış etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen bakım çalışması nedeniyle otoyola giremeyen araçların da kullandığı kara yolunda oluşan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Yağış nedeniyle bölgede sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgede, araç kuyruğu oluştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 235 bini geçti
TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde en yüksek seviyelerde
İçişleri Bakanı Soylu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor

Benzer haberler

Kuvvetli yağış Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatıyor

Kuvvetli yağış Bolu Dağı geçişinde ulaşımı aksatıyor

Ağlara takılan 15 kilogramlık levrek 2 bin 550 liraya satışa sunuldu

Dağ bisikleti sporcusu Emirhan'ın hedefi dünya kupasında pedal çevirmek

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü hafif tonajlı araçlara açıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü hafif tonajlı araçlara açıldı
Batı Karadenizli balıkçılar hamsiden umutlu

Batı Karadenizli balıkçılar hamsiden umutlu
'Şelaleler ve göller şehri' Düzce sonbaharda doğaseverleri cezbediyor

'Şelaleler ve göller şehri' Düzce sonbaharda doğaseverleri cezbediyor