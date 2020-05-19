Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelemizin şanlı miladının 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm istiklal kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Aynı şevk, heyecan ve inancı yüreklerinde taşıyan aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Milli mücadelemizin şanlı miladının 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm istiklâl kahramanlarımızı minnetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 19, 2020
Aynı şevk, heyecan ve inancı yüreklerinde taşıyan aziz milletimizin #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. pic.twitter.com/bwCdEugi6q