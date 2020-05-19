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AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Süpersport Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi"nin tanıtım turunu öncesi açıklamalarda bulunuyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ahmet Sertan Usul   | 19.05.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 19 Mayıs mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelemizin şanlı miladının 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm istiklal kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Aynı şevk, heyecan ve inancı yüreklerinde taşıyan aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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