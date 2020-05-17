Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC'deki yangına müdahale için Türkiye'den iki helikopter gönderildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkan yangın sebebiyle Başbakan Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Oktay, Türkiye'den iki yangın söndürme helikopteriyle çalışmalara destek verileceğini iletti.

Ahmet Sertan Usul   | 17.05.2020
KKTC'deki yangına müdahale için Türkiye'den iki helikopter gönderildi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, KKTC'nin Tepebaşı bölgesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Oktay, Tatar'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye'den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Oktay, Türkiye'nin Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kuruluşlarıyla KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı.

Yangına müdahale için Mersin'den bir helikopterin gönderildiği, ikinci helikopterin de yola çıktığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 680'e yükseldi
Avrupa 'normale dönüş' sürecinde ikinci kapsamlı adımı yarın atacak
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aştı
Polis Akademisinin Kovid-19 raporunda 'Türk pandemi savaşçıları'na ilişkin uyarı
Çin ana karasında son 24 saatte 5, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

KKTC'deki yangına müdahale için Türkiye'den iki helikopter gönderildi

KKTC'deki yangına müdahale için Türkiye'den iki helikopter gönderildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü

KKTC'de kavurucu sıcaklar başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kırıkkale'deki tesiste aylık 45 milyon maske üretilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kırıkkale'deki tesiste aylık 45 milyon maske üretilecek
'Türk sanayisinin çarkları şimdi gelecek için dönüyor'

'Türk sanayisinin çarkları şimdi gelecek için dönüyor'
KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi