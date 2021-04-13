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Çorum'da TMO çiftçilerden soğan alımına başladı

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, kentte on bin tonun üzerinde soğan alımı beklediklerini söyledi.

Kemal Ceylan   | 13.04.2021
Çorum'da TMO çiftçilerden soğan alımına başladı Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Çorum'da, Ziraat Odasınca oluşturulan üç ayrı noktada, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) çiftçilerden soğan alımına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO tarafından Çorum'da çiftçiden 10 bin tonun üzerinde soğan alınması planlanıyor.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, merkeze bağlı Karacaköy'de oluşturulan soğan seçme noktasında çalışmaları inceledi.

Sayan, gazetecilere, sezon itibarıyla Çorum'daki çiftçilerde patates olmadığını ancak 10 bin tonun üzerinde soğan bulunduğunu söyledi.

TMO'nun, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerden alım yaptığını belirten Sayan, bu sayede tüccarın değil üreticinin desteklendiğini vurguladı.

Soğanını satmak isteyen çiftçiler için daha çok soğan seçme noktası oluşturacaklarını vurgulayan Sayan, şunları dile getirdi:

"İlimizde, merkezdeki üreticilerimizde 5 bin, Alaca ilçemizde 6 bin, Mecitözü ilçemizde de 1 ton civarında soğan olduğunu tespit ettik. On bin tonun üzerinde soğan alımı bekliyoruz. Satmak isteyen üreticilerimizin soğanları seçildikten sonra 20'şer kilogramlık çuvallar halinde kamyonlara yüklenip, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderiliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çok yönlü fayda sağlandığının altını çizen Sayan, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin elindeki soğan eğer TMO'nun alımı olmasaydı çöpe gidecekti. Sezonun sonuna gelmemiz nedeniyle artık soğanlar çillenmeye başladı. Seçme noktalarında henüz çillenmemiş soğanları seçip alıyoruz. Yüzde 20 ile yüzde 50 arasında kayıp verdiğimiz çiftçilerimiz var. Milli servet diyebileceğimiz yüklü miktarda soğanın hem çöpe gitmesi engellenecek hem çiftçilere hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlanmış olacak. İnşallah vatana, millete hayırlı olur. Çiftçilerimize verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Sayan, soğan seçme noktalarındaki işçilik maliyetini Ziraat Odası olarak üstlendiklerini sözlerine ekledi.

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