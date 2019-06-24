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Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu Başkanı Plasschaert ile bir araya geldi.

Zuhal Demirci   | 24.06.2019
Çavuşoğlu BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Plasschaert ile Irak'ın yeniden imarı meselesini ele aldıklarını belirterek "Kerkük ve çözüm bekleyen konularda desteğimizi vurguladık." ifadesini kullandı.

Guterres, geçen yıl Hollandalı Plasschaert'i Irak Özel Temsilcisi ve UNAMI Başkanı olarak atamıştı.

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