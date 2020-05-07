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Dünya

Irak ile İran arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı ticari geçişler için açılıyor

Irak, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında kapatılan İran'la arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı'nı haftada iki gün ticari geçişlere açma kararı aldı.

Safiye Karabacak   | 07.05.2020
Irak ile İran arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı ticari geçişler için açılıyor

Bağdat

Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan İran'la arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı'nı haftada iki gün ticari geçişlere açma kararı aldı.

Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, Vasit kentindeki Zurbatiyah Sınır Kapısı'nın haftada iki gün İran-Irak arasındaki ticari geçişler için açık kalacağını, söz konusu iki gün boyunca 250 kamyonun geçişine izin verileceğini belirtti.

Bununla yerel pazarlar için gıda ve tarım malzemeleri temin etmenin ve fiyatlarda istikrarı korumanın amaçlandığını aktaran Vaili, gerekli sağlık önlemlerinin alındığını ifade etti.

Irak Sınır Kapıları Kurumu, 8 Mart'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında İran'a açılan Eş-Şelamce (Basra'da), Eş-Şit (Meysan'da), Zurbatiyah (Vasit'te), El-Munziriyye ile Mendili (Diyala'da) olmak üzere 5 kara sınır kapısını kapatmıştı.

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