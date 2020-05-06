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Dünya

Bağdat'ta füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın çevresine 3 füze atıldığı bildirildi.

Haydar Karaalp   | 06.05.2020
Bağdat'ta füze saldırısı

Bağdat

 Irak'ın başkenti Bağdat'ın çevresine 3 füze atıldığı bildirildi.

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazıl açıklamada, "Bağdat'ın çevresine 3 adet katyuşa füzesi isabet etti. Saldırıda herhangi bir zarar oluşmadı." ifadelerine yer verildi

Açıklamada saldırının faillerine ilişkin ise bilgi verilmedi.


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