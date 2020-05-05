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Dünya

Irak Meclisi, yarın yeni hükümeti oylamak için toplanacak

Irak Meclisi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi'nin kabinesini oylamak için 6 Mayıs Çarşamba günü toplanacak.

Haydar Karaalp   | 05.05.2020
Irak Meclisi, yarın yeni hükümeti oylamak için toplanacak

Bağdat

Irak Meclisi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yeni hükümet programı ve kabine güven oylaması oturumunun çarşamba günü yerel saatle 21.00'de yapılacağı duyuruldu.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, yaptığı basın açıklamasında, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi kabinesinde 12 bakanlığın Şiilere, 6'sının Sünnilere, 3 bakanlığın da Kürtlere verileceğini belirtti.

Türkmen ve Hıristiyanların ise kabine dışında tutulduğu ileri sürülüyor.

Irak Meclisi, geçen yıl ekim ayında patlak veren sokak gösterileri nedeniyle 1 Aralık'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Abdulmehdi sonrası bağımsız Şii siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi ve Şii milletvekili Adnan ez-Zurfi'ye hükümeti kurma görevi verse de bu kişiler hükümeti kuramadan söz konusu görevi iade etmişti.

Berhem Salih, 9 Nisan'da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Irak Anayasası'na göre, Kazimi'nin 1 ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

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