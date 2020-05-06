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Dünya

BM: Dünyadaki 1 milyar engelliye Kovid-19'la mücadelede eşit şartlar sağlanmalı

BM, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen gruplar arasında yer alan dünyadaki 1 milyar engelli kişiye virüsle mücadelede ve tedavide eşit şartlar sunulması çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 06.05.2020
BM: Dünyadaki 1 milyar engelliye Kovid-19'la mücadelede eşit şartlar sağlanmalı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yayımladığı video mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgınının, engellilerin karşılaştığı yoksulluk, şiddet, ihmalkarlık ve istismar gibi halihazırdaki sorunları ve eşitsizlikleri daha da artırdığına dikkati çekti. 

Engellilerin ve bakımevlerinde kalan yaşlıların virüse karşı daha savunmasız olduğunu ifade eden Guterres, bazı ülkelerde ise bu grupların ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Guterres, dünya nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan 1 milyar engelliye virüsle mücadelede ve tedavide eşit şartlar sunulması çağrısı yaptı.

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