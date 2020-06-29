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Çankırı'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

Çankırı'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarından itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Muhammed Kaygın   | 29.06.2020
Çankırı'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

Çankırı

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çankırı'da vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapıldığı ancak bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmediği ve vaka sayısındaki artışın devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.06.2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir."

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