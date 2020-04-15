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Dünya, Koronavirüs

Gine Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ilk can kaybı

Gine'de koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Alaattin Doğru   | 15.04.2020
Gine Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ilk can kaybı

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Batı Afrika Ülkesi Gine'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Gine ulusal televizyonunda yer alan haberde, başkent Konakri'de yaşayan ve Kovid-19 bulaşan 75 yaşındaki bir Lübnan vatandaşının virüsten hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede cumartesiden bu yana dışarıda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Gine'de son 24 saatte görülen 44 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısı 363'e çıktı.

Vakalardan 31'i sağlığına kavuşurken 1 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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