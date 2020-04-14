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Koronavirüs

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bini aştı

ABD’de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı.

Dildar Baykan   | 14.04.2020
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bini aştı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı. 

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. 

ABD'de en ağır bilanço New York'ta 

ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.

Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi. 

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