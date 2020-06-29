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Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 214 metreye ulaşıldı

Yapımı tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer baraj kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 214 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Yusuf Okur   | 29.06.2020
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 214 metreye ulaşıldı

Artvin

Devlet Su işleri 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği bildirildi.

Baraj gövde yüksekliğinin 214 metreyi bulduğu kaydedilen açıklamada, dökülen gövde beton miktarının ise 3 milyon 219 bin 656 metreküp seviyesine ulaştığı belirtildi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 558 megavat kurulu güce sahip Yusufeli Barajı ve HES ile yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimi planlanıyor.

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