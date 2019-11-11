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Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Selman Tür,İbrahim Torlak,Muhyeddin Beyca   | 11.11.2019
Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı Fotoğraf: Selman Tür/AA

Batman

Alınan bilgiye göre, Batman'ın Hasankeyf ilçesinden Gercüş İlçe Jandarma Karakolu'na giden asker ve güvenlik korucularını taşıyan zırhlı araç, Yolüstü Jandarma Karakolu yakınlarında devrildi. 

Kazada, araçta bulunan 3 asker ve 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hasankeyf Devlet Hastanesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile ildeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bir asker ve bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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