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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.

Merve Yıldızalp   | 10.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, "#11milyonfidan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

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