Bakan Soylu: Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam ediliyor
İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam edildiğini belirterek, "Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Bursa
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam edildiğini belirterek, "Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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