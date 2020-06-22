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Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bursa’nın Kestel ilçesindeki vatandaşlar ile telefon görüşmesi gerçekleştiriyor
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Bakan Soylu: Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam ediliyor

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam edildiğini belirterek, "Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cem Şan   | 22.06.2020
Bakan Soylu: Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam ediliyor Fotoğraf: Uğur Ulu - Anadolu Ajansı

Bursa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki selde kaybolan Derya'nın aranmasına devam edildiğini belirterek, "Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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