Euro
9.09
Dolar
7.68
BIST 100
1,291.29
Altın
1,888.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı Nemruş ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile bir araya geldi.

Ferdi Türkten   | 14.11.2020
Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı Nemruş ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, görüşmede, siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin amacının, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Akar, ayrıca Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde yeni kısıtlamalara gitme kararı aldı
İran'da 452 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 766 bini geçti

Benzer haberler

Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı Nemruş ile görüştü

Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı Nemruş ile görüştü

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor