Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.76
BIST 100
95,390.34
Altın
1,435.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Aydın'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Hava sıcaklığının 43 dereceye çıktığı Aydın'da yerli ve yabancı turistler Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillere akın etti.

Ferdi Uzun,Mehmet Çalık   | 25.06.2019
Aydın'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Aydın

Hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar yükseldiği Aydın'da, yerli ve yabancı turistler, gölgelik alanlarda ve sahillerde serinlemeye çalıştı.

Sıcak havaların etkili olduğu Aydın'da aşırı nem ve sıcaktan dolayı halk dışarı çıkmamayı tercih etti. Dışarı çıkan bazı kişiler ise gölgede vakit geçirdi, bazıları da şemsiyelerle sıcak havadan korundu.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ve Kuşadası'ndaki sahillere akın eden turistler de denize girerek serinlemeye çalıştı.

Didim'in dünyaca ünlü Altınkum Sahili, Kuşadası Kadınlar Denizi Sahili, Sevgi Plajı ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylarda yoğunluk oluştu.

Gölgede vakit geçirenlerden Gönül Yeter, “Bugün çok sıcak. 40 dereceyi geçti. Gölgede hava serinlesin diye biraz dinleniyorum. Çok sıcak olduğu için oturdum. Kalbim çarpıntı yapmaya başladı.” dedi.

Osman Gezer ise çok sıcak ve bunaltıcı bir hava olduğunu belirterek herkesin gölgelik alanlara kaçtığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mursi’nin ölümü: Batı medyası ahlaki pusulasını yitirdi
Körfez'deki kriz İran'da siyaset alanını daraltıyor
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi

Benzer haberler

Aydın'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Aydın'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Havada trafik arttı, gecikme azaldı

Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca

Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca