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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
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Yaşam

Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Antalya'da etkili olan sıcak hava dolayısıyla vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Fatih Hepokur  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 33 ve deniz suyunun ise 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler serinlemek için sık sık denize girerek Akdeniz'in serin sularının tadını çıkardı.

Gençlerden bir kısmı da kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.


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