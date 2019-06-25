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Türkiye

THY'den çocuk yolcularına seyahat kiti

Türk Hava Yolları, çocuk yolcular için yeni seyahat kiti hazırladı. "Bulut" ve "Kangal" olmak üzere iki farklı konseptte hazırladığı kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor.

İzzet Taşkıran   | 25.06.2019
THY'den çocuk yolcularına seyahat kiti

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2-12 yaş arasındaki misafirlerin uçuşlarını daha keyifli hale getirecek yeni çocuk kitleri tanıtıldı.

Yeni seyahat kitleri çocuklar ve aileler için uçuş konforunu bir üst seviyeye çıkarmak amacıyla hazırlandı. 

THY, uzun bir süredir minik yolcularını özel çocuk menüleri, eğlenceli dergiler ve doğa dostu oyuncaklarla ağırlıyor. Çocukların yaşları ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış yeni setler ise THY'nin uzun menzilli uçuşlarında 22 Haziran itibarıyla yolculara sunulmaya başladı. "Bulut" ve "Kangal" olmak üzere iki farklı konseptte hazırlanan kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor. "Kangal" tasarımlı seyahat kiti uçuşun ardından da minik yolcuların severek kullanacağı sırt çantaları olarak tasarlandı.

Çocuk yolculara özel uygulamaları ile minik misafirlerini gökyüzünde eğlenceli bir maceraya taşıyan THY, yenilikleri keşfetmeleri için minik yolcularını bekliyor.

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