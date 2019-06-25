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Bakan Turhan Araklı'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, kayıp kişileri arama çalışmalarını takip ederek kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulundu.

Meltem Yılmaz   | 25.06.2019
Bakan Turhan Araklı'da incelemelerde bulundu

Trabzon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 18 Haziran'da sel ve heyelanların yaşandığı Trabzon'un Araklı ilçesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakan Turhan, ilk olarak Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde, 18 Haziran Salı öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için yürütülen çalışmaları takip etti.

Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Turhan, daha sonra araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulundu.

Söz konusu alandaki çalışmaları da takip eden Bakan Turhan, ilgililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Bakan Turhan'a, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile diğer ilgililer eşlik etti.


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