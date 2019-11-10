Atatürk tüm yurtta anılıyor
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında yurdun dört bir yanında anılıyor.
Ankara
İstanbul
Kadıköy'de, binlerce kişi bir araya gelerek "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturdu.
"Ata'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi, saat 09.05'te Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verdi.
Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri"nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu.
Atatürk, İstanbul Havalimanı'nda anıldı
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi asıldı.
Öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapılan tören için havalimanı personeli ve yolcu toplanırken, çalışanlar ve yolcular sirenlerin çalmasıyla 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
Antalya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen anma törenine katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Çavuşoğlu, Atatürk anıtına çelenk sundu.
Adana
Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.
Mersin
Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali ihsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile diğer ilgililer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Tören alanı dışındaki bazı vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
Hatay
Hatay'da Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Uğur Anabal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Hatay Kültür Merkezi'nde devam eden program kapsamında, "Atatürk" konulu video gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu ve zeybek oyunu sunuldu.
Osmaniye
Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.
Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, Türk bayrakları yarıya indirildi.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt şeref defterini imzalayan Vali Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet'in kurucusu, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.
Edirne
Edirne'deki tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Belediye Başkanı Recep Gürkan, anıta çelenk sundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.
Heyet, törenin ardından Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak 1930 yılında geldiği Edirne'de kaldığı Edirne Belediyesi içerisindeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti.
Kırklareli
Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Büyük Önderin hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Bu sırada otomobil sürücüleri de araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da Tarihi Valilik Binası önünde düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanoğlu ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.
Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri ile yoldan geçen vatandaşlar saygı duruşuna katıldı.
Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ve vatandaşlar katıldı.
Kayseri
Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.
Anma etkinlikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen programla devam etti. Programda, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencileri, halk oyunu gösterisi sundu, şiirler okudu.
Nevşehir
Nevşehir Valiliği önündeki anma töreninde, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.
Anma etkinlikleri, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı serginin açıldığı programda, öğrenciler şiir okudu.
Etkinliklere, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kırıkkale
Kırıkkale'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam eden anma programında, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi.
Program, "Atatürk'ün Yaşamından Kesitler" konulu sunum ve Kırıkkale Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Mustafa Kemal Olmak" konulu drama gösterisinin ardından sona erdi.
Sivas
Sivas'ta, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, "56 yıl önce Atatürk'ün muhafız komiserinin kendisine hediye ettiğini" belirttiği portreyle katılan 93 yaşındaki Hasan Çalışır dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.