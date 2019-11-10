Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz.
- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenlerle anılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'deki tören ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katılacak.
- TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında Meclis Atatürk Anıtı’nda anma töreni yapılacak.
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında tören düzenlenecek.
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kazakistan İş Forumu ile Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılacak.
3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı’ndaki törene ve Turkish Airlines Open Uluslararası Golf Turnuvası ödül törenine katılacak.
4- İspanya'da halk, erken genel seçimlerde sandık başına gidecek.
5- Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlenecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.
8- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.
9- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
10- Süper Lig'de 11. hafta Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü, Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçlarıyla sona erecek.
11- TFF 1. Lig'de 11. hafta Keçiörengücü-Adanaspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor, Boluspor-Bursaspor, Balıkesirspor-Altınordu müsabakalarıyla tamamlanacak.
12- ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta, Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes, Türk Telekom-OGM Ormanspor müsabakalarıyla sona erecek.
13- Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Çekya temsilcisi DHC Sokol Poruba ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
14- Turkish Airlines Open Uluslararası Golf Turnuvası, Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tesislerinde sona erecek.
15- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftası Ziraat Bankası-Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol, Sorgun Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla başlayacak.
16- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 6. haftaya tek maçla devam edilecek.
17- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
18- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen ATP Finalleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.