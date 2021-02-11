Euro
8.55
Dolar
7.04
BIST 100
1,552.39
Altın
1,842.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Muş açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

'Astronot Abby' TRT World Forum Reflections'a konuk olacak

The Mars Generation Başkanı ve astronot adayı Abigail Harrison, TRT World Forum tarafından düzenlenen "Reflections" söyleşi serisinin bugünkü konuğu olacak.

Elif Küçük   | 11.02.2021
'Astronot Abby' TRT World Forum Reflections'a konuk olacak

Istanbul

​​​​​​​TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT World Forum tarafından geçen yıl "Reflections" adı altında başlatılan, kültür, sanat, toplum, sosyal bilimler gibi birçok farklı konuda çevrim içi olarak düzenlenen söyleşi serisi yeni başlıklarla devam ediyor.

Söyleşi serisinin ilk oturumu, "11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" kapsamında bugün gerçekleştirilecek.

"Bilimde Kadınlar: Sınırları Aşmak" başlığıyla düzenlenecek söyleşinin konuğu ise uzay biliminde geleceğe ilham olmayı hedefleyen, "Astronot Abby" olarak da bilinen The Mars Generation Başkanı ve astronot adayı Abigail Harrison olacak.

Bugün saat 16.00'da canlı yayınlanacak söyleşi, TRT World Forum'un "@trtwordlforum" adlı Instagram hesabından takip edilebilecek.

TRT World Forum "Reflections" 2021 söyleşilerinde değerli isimler ağırlanmaya devam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hayvan deneylerinde sona gelinen Kovid-19 aşısında kadın imzası
MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
AB ülkeleri 'aşı pasaportu' konusunda bölünmüş durumda
Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis’te Kovid-19 tedbirlerini savundu
Filistin halkının aşı mağduriyeti

Benzer haberler

'Astronot Abby' TRT World Forum Reflections'a konuk olacak

'Astronot Abby' TRT World Forum Reflections'a konuk olacak

TRT World Forum 'Dijital Tartışmalar' serisi başlıyor