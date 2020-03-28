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AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, AŞTİ otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla durduruldu.

Sefa Şahin   | 28.03.2020
AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ndeki (AŞTİ) otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla durduruldu.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

Ayrıca otobüs firmaları da Kurul'dan izin alarak şehirlerarası yolcu taşıyacak.

AŞTİ'deki evsizler belediyenin şefkat evlerine yerleştirildi

Ankara Valiliğince, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) bulunan evsizler, şefkat evlerine yerleştirildi.

Valilik tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında AŞTİ'de polis kontrolüyle otobüslere bindirilen 31 evsiz vatandaş, misafir edilmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin şefkat evlerine götürüldü.

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