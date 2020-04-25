Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 3. gün
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 902'ye çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 378 artarak toplamda 22 bin 902'ye yükseldi.

Şenhan Bolelli   | 25.04.2020
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 902'ye çıktı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını açıkladı.

Ülkede dün 367 olarak verilen günlük ölü sayısı, bugün 378 oldu. Bakanlık bugün ilk 381 olarak açıkladığı günlük ölü sayısını daha sonra 378 olarak güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayılarında en yüksek veri 950 ile 2 Nisan'da açıklanırken, o günden bu yana sayılarda düşüş görülüyor. Salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 19 Nisan'dan bu yana günlük 367- 440 aralığında yer alıyor. 

Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 22 bin 902'ye yükseldiğini bildirdi. 

Ülkedeki vaka sayısı ise düne nazaran 3 bin 995 artışla toplamda 223 bin 759 olarak verildi.

Virüsü yenen hasta sayısının da son 24 saatte 3 bin 353 artışla 95 bin 708'e çıktığı açıklandı.

Kovid-19 salgınında Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla ölümün olduğu İspanya, ayrıca ABD'nin ardından en fazla vakanın ve en çok iyileşmenin olduğu dünyadaki ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Diğer yandan koronavirüsün sağlık personeline bulaşması sonucu gelişen vakalarda da İspanya ilk sırada yer alıyor. İstatistiklere göre İspanya'da teşhis edilen Kovid-19 vakalarının yüzde 20'sini sağlık çalışanları oluştururken, bu oran İtalya'da yüzde 10, ABD'de ise yüzde 3 olarak veriliyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta başlattığı olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatmıştı. İlk aşamada 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veren hükümet, mayıs ortasından itibaren olağanüstü hali biraz daha gevşetmeyi planlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 902'ye çıktı
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi
Çin Kovid-19 salgınının kaynağının soruşturulması çağrılarını reddetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini geçti
Özel seferle ABD'den dönen yolculardan Naime Pekdemir: Türkiye'de güvende hissediyorum

Benzer haberler

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 902'ye çıktı

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 902'ye çıktı

İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı

Türk Kızılaydan Gürcistan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek

Erbil'de koronavirüs önlemleri halkı bisiklet kullanmaya teşvik etti

Erbil'de koronavirüs önlemleri halkı bisiklet kullanmaya teşvik etti
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 5 bin 650'ye yükseldi
ABD'den getirilen 225 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi

ABD'den getirilen 225 Türk vatandaşı Düzce'de yurda yerleştirildi