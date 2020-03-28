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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108'e, hasta sayısı 7 bin 402'ye ulaştı." dedi.

Ömür Melih Üzelce,Ferdi Türkten   | 28.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Bugün 16 hastamız hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları açıkladı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle:

"Toplam test sayısı: 55 bin 464. Toplam vaka sayısı: 7 bin 402. Toplam vefat sayısı: 108. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 445. Toplam entübe hasta sayısı: 309. Toplam iyileşen hasta sayısı: 70. Bugünkü test sayısı: 7 bin 641. Bugünkü vaka sayısı: 1704. Bugünkü vefat sayısı: 16."

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