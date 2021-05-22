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Dünya

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerini protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Erbil Başay,Cüneyt Karadağ   | 22.05.2021
Almanya'da Kovid-19 tedbirlerini protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Cüneyt Karadağ / AA

Berlin

Berlin'de Kovid-19 protestocuları gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto amacıyla gösteri düzenlenmesi mahkeme tarafından yasaklandı. Yasağa rağmen Federal Meclis çevresinde toplanan protestocuların çoğu, polis tarafından gözaltına alındı. ( Cüneyt Karadağ - Anadolu Ajansı )

"Querdenker" adlı inisiyatifin "barış, özgürlük ve temel haklar için" kent merkezindeki 17 Haziran Caddesi'nde Kovid-19 tedbirlerine karşı düzenlemeyi planladığı gösteri, polis ve mahkeme tarafından yasaklandı.

Buna rağmen Alman hükümetinin Kovid-19 politikasının eleştirildiği dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

Polisin buradaki protestoya izin vermemesi üzerine yüzlerce gösterici Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

Burada da eyleme izin vermeyen polis, göstericilerden hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve olay yerinden ayrılmalarını istedi.

Polisin uyarılarına direnen 200'ün üstünde gösterici gözaltına alındı.


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