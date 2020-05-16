Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Aras Dağları kar sümbülleriyle renklendi

Iğdır'ın dağlarında açan kar sümbülleri, güzel görüntüler oluşturuyor.

Hüseyin Yıldız   | 16.05.2020
Aras Dağları kar sümbülleriyle renklendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Aras Dağları kar sümbülleriyle renklendi

Havaların ısınmasıyla Iğdır ile Ağrı sınırında yer alan Aras Dağları'ndaki karlar erimeye başladı. Kar sularıyla canlanan dağlık araziler, baharın belirtisi olarak bilinen kar sümbüllerinin açmasıyla renklendi. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

Havaların ısınmasıyla Iğdır ile Ağrı sınırında yer alan Aras Dağları'ndaki karlar erimeye başladı. 

Zirveleri hala karlarla kaplı olan 3 bin rakımın üstündeki dağlarda, bir yandan doğa canlanırken bir yandan da adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Kar sularıyla canlanan dağlık araziler, baharın belirtisi olarak bilinen kar sümbüllerinin açmasıyla renklendi.

Akarsuların kenarlarında açan sümbüller, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 67 milyon kişi yoksulluk riski altında
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 272 bini geçti
Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 628 bini geride bıraktı
Türkiye sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor

Benzer haberler

Aras Dağları kar sümbülleriyle renklendi

Aras Dağları kar sümbülleriyle renklendi

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı

Türkülere konu olan 'Iğdır'ın al alması' bu yıl üreticinin yüzünü güldürecek

Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi

Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi
Doğal stüdyoya dönüşen hardal tarlasında Kafkas dansı

Doğal stüdyoya dönüşen hardal tarlasında Kafkas dansı
Çiçek sektörüne 'Anneler Günü' dopingi

Çiçek sektörüne 'Anneler Günü' dopingi