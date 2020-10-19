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Amasya'da 4 bin 50 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'da 4 bin 50 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Cihan Okur   | 19.10.2020
Amasya'da 4 bin 50 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur köyünde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. 

Belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 bin 50 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği buldu.

Ekiplerce 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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